Roraima fica sem internet após fibra óptica romper no estado

O estado de Roraima, no norte do Brasil, registrou um apagão no serviço de internet de banda larga na tarde desta quinta-feira (30). A falta do serviço ocorreu após o rompimento de um cabo de fibra óptica. Até o início da noite, ainda não retornou.

Por conta do rompimento, clientes da Vivo estão sem sinal para fazer ligações, enquanto a população geral está com a conexão lenta e instável.

Veja também

Foram registrados problemas para fazer transações bancárias pelo celular e acessar sites. Conforme o g1, houve instabilidade na fibra óptica na última segunda-feira (27).

O site da rede que acompanha as informações de tráfego de conexão no Brasil, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), indicou que a instabilidade na fibra ocorreu entre Roraima e o Amazonas. Outros estados também podem ter sido afetados.