Resposta de recrutadora em vaga de emprego viraliza: 'cancela, passou da idade'

A reposta de uma recrutadora de recursos humanos a uma candidatura de emprego viralizou no LinkedIn na última quarta-feira (1º). O candidato à vaga postou relato na rede social corporativa após se sentir discriminado por sua idade.

"Tenho apenas 45 anos e não me sinto velho, pelo contrário, me sinto muito disposto para trabalhar. Para quem fala que não existe discriminação de idade, está aí a prova", publicou o operador de logística Carlos Augusto Luchetti Junior.

Carlos enviou o currículo para a recrutadora na última terça-feira (30), se candidatando para uma vaga sem restrição de idade no anúncio. No dia seguinte, a profissional responsável pela seleção respondeu no e-mail "Cancelaaaaaaaa, passou da idade [sic]".

No relato, o candidato conta que enviou currículo para uma empresa de recrutamento em São José, na Grande Florianópolis. De acordo com o G1, Carlos está em busca de emprego na região há aproximadamente um mês, após ter sido demitido da última empresa em que trabalhava. A vaga em questão era para auxiliar de estoque.

Luchetti Junior contou ao veículo que não imaginava a repercussão da postagem e que, devido a ela, muitas pessoas se ofereceram para ajudar, inclusive a dona da empresa de recrutamento que se envolveu na confusão.

"Mensagem descontextualizada gerou interpretação negativa"

A RHi, empresa envolvida na situação, emitiu nota para explicar o caso, afirmando que "o retorno chegou ao candidato jamais foi utilizada como abordagem direta de devolutiva em nossos processos seletivos, tanto como em nossa comunicação interna".

"Sabemos o quanto a mensagem descontextualizada gerou interpretação negativa e consequentemente indignação. A linguagem foi totalmente inapropriada e equivocada e o termo “Cancela” era tão somente para sinalizar um equívoco de agendamento da entrevista com o candidato, uma vez que seu perfil era acima do desejado para a vaga que demandava um perfil júnior", se justificou.

Segundo a empresa, logo que o ocorrido foi identificado, o candidato foi contactado para que a situação fosse esclarecida.

"Imediatamente, após identificarmos o ocorrido entramos em contato com o candidato, os fatos foram esclarecidos e nos retratamos sobre essa situação a qual também repudiamos e que jamais irá se repetir. A RHi declara que esse único fato foi totalmente isolado e não compactua com tal atitude", relata.

A empresa também garantiu que medidas administrativas foram e estão sendo adotadas "para o aprimoramento constante de nossos serviços".