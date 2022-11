Repórter de afiliada da Globo desmaia ao vivo durante telejornal

A repórter Vanessa Medeiros, da TV Tribuna, desmaiou ao vivo, na noite desta quarta-feira (2), durante telejornal. Ela estava em frente à delegacia de São Vicente, em São Pauo.

Vanessa passou mal durante entrada ao vivo no Jornal da Tribuna 2ª edição, da afiliada da TV Globo. A jornalista estava falando sobre uma operação policial realizada no Morro Voturuá e chegou a avisar que estava passando mal antes de desmaiar.

"Desculpa, gente, não tô me sentindo bem", disse Vanessa. Após o desmaio, o jornal retornou a imagem ao âncora, que desejou melhoras à repórter. Segundo o portal g1, ela sofreu uma queda de pressão.

A TV Tribuna afirmou, em nota, que a jornalista passa bem e está sendo acompanhada de perto. Ela terá todo o suporte da emissora, segundo o comunicado.

Vanessa foi socorrida pelo cinegrafista Fernando Skillo, que largou a câmera assim que viu ela colocar a mão no rosto. De acordo com Skillo, a repórter não chegou a bater a cabeça no chão e foi levada ao hospital rapidamente.

