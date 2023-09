Recém-nascido colocado em bolso de jaleco tem alta de hospital em SC

O bebê recém-nascido colocado em um bolso do jaleco de uma fisioterapeuta para realizar uma "dancinha" teve alta com o irmão gêmeo, nessa segunda-feira (11). O caso ocorreu no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, em Santa Catarina.

A alta da criança foi divulgada ao g1 nesta terça-feira (12) e ocorre cerca de um mês após a gravação do vídeo. As crianças estavam internadas desde o nascimento. No vídeo viral, a fisioterapeuta aparece cantando uma música e "dançando" com o recém-nascido.

Em agosto, a mãe do bebê contou que só foi informada que era seu filho cerca de dois dias após o ocorrido. A fisioterapeuta foi afastada pela empresa terceirizada havia a contratado.

Outras três técnicas de enfermagem foram demitidas após o ocorrido com o recém-nascido. Um inquérito foi aberto pela Polícia para apurar a conduta dos envolvidos.

Relembre o caso

A gravação da fisioterapeuta cantando e dançando uma música viral, enquanto estava com o pequeno paciente no bolso do jaleco, foi compartilhada nas redes sociais.

Relembre vídeo

Internautas criticaram a atitude da profissional e, devido à repercussão negativa, a unidade de saúde, gerida pela iniciativa privada, classificou o fato como isolado e informou, por nota, que todas as medidas jurídicas estão sendo tomadas "com o maior rigor possível".

Cautelarmente, o Conselho Regional de Fisioterapia de Santa Catarina (Crefito10) suspendeu a profissional e abriu um processo ética-disciplinar. . O Ministério Público Estadual (MPSC) instalou um procedimento sobre o episódio também nessa terça-feira.