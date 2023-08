Fisioterapeuta que fez 'dança' com recém-nascido em bolso do jaleco é afastada das funções

A fisioterapeuta que fez uma "dancinha" com recém-nascido em bolso de jaleco, no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí (SC), foi afastada das funções pela empresa terceirizada para qual prestava serviço. Nessa terça-feira (15), a profissional ainda foi suspensa pelo Conselho Regional de Fisioterapia de Santa Catarina (Crefito-10).

Segundo a entidade da categoria, um processo ético disciplinar contra a mulher foi aberto. O Ministério Público Estadual (MPSC) instalou um procedimento sobre o episódio também nessa terça-feira. As informações são do g1.

A gravação da fisioterapeuta cantando e dançando uma música viral, enquanto estava com o pequeno paciente no bolso do jaleco, foi compartilhada nas redes sociais. Internautas criticaram a atitude da profissional e, devido à repercussão negativa, a unidade de saúde, gerida pela iniciativa privada, classificou o fato como isolado e informou, por nota, que todas as medidas jurídicas estão sendo tomadas "com o maior rigor possível".

RELEMBRE VÍDEO

Investigações sobre caso

A instituição ainda afirmou que busca identificar os demais envolvidos no episódio. O hospital não divulgou informações sobre o estado de saúde do bebê.

Também em comunicado, a Vitalle Fisioterapia disse que "medidas cabíveis serão tomadas, frente a decisões do órgão regulamentador da profissão (Crefito-10) e junto ao hospital".

O conselho regional da categoria em Santa Catarina divulgou que fiscais do órgão foram à unidade de saúde e que confirmou a identidade da fisioterapeuta. A conclusão do procedimento investigativo movido pela entidade pode provocar a suspensão e a cassação do registro profissional da mulher.

Sandroval Francisco Torres Presidente do Crefito-10 Se confirmado, ela sofre uma suspensão cautelar durante o processo ético e fica afastada até o fim do procedimento, quando pode ser até cassada."

Segundo o MPSC, a denúncia sobre o caso foi encaminhada para o promotor da Infância e Adolescência, Diego Rodrigo Pinheiro, na madrugada desta terça-feira. Na tarde desse mesmo dia, um vereador do município registrou uma nova denúncia sobre o episódio junto ao órgão Estadual. A Polícia Civil aguarda requisição do Ministério Público Estadual para investigar se houve crime.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) classificou a situação como "inadmissível". Em nota ao portal, a Pasta disse que acompanhará e apurará os fatos junto ao hospital, e esclareceu que a unidade não faz parte dos hospitais da rede própria do Estado, mas é contratada para atendimento pelo SUS.

Já a Secretaria de Saúde de Itajaí declarou que também acompanha o caso e que solicitará à unidade de saúde informações sobre quais medidas estão sendo tomadas. No entanto, destacou que o hospital é estadual e possui administração privada, cabendo o gerenciamento e a avaliação dos profissionais contratados à SES.

O que diz a empresa terceirizada?

"Nós da equipe de Fisioterapia do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen viemos através desta expressar nossa profunda indignação à ação da fisioterapeuta pertencente a nossa equipe, executando uma dança com um recém-nascido no bolso da roupa privativa.

Salientamos que somos uma empresa terceirizada que presta serviço de fisioterapia hospitalar ao HMMKB [Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen] há mais de 5 anos e jamais tivemos situações semelhantes. Temos políticas de orientações aos profissionais e códigos de conduta que seguem fielmente os preceitos que regem a profissão.

Estamos estarrecidos com o absurdo da situação e informamos que a profissional foi imediatamente afastada de suas funções e medidas cabíveis serão tomadas, frente a decisões do órgão regulamentador da profissão (CREFITO) e junto ao hospital.

Lamentamos que um fato isolado e imprevisível como este, possa macular a imagem de um bom trabalho realizado pelos demais membros da equipe e dos colaboradores do Hospital Marieta.

Reiteramos nosso compromisso com seriedade na prestação de uma assistência de qualidade e foco na melhor recuperação dos pacientes. Nos solidarizamos com a indignação da comunidade frente a esse ato tão chocante e nos colocamos à disposição para apuração e esclarecimento de todos os fatos."

Confira nota do hospital

"O Hospital Marieta vem a público manifestar sua completa indignação e repúdio com a conduta inapropriada e criminosa praticada e registrada em vídeo postado nas redes sociais por uma fisioterapeuta de empresa contratada, prestadora de serviços na instituição, manipulando indevidamente um recém-nascido.

Todas as medidas jurídicas – criminais, ético-administrativas e cíveis - estão sendo tomadas com o maior rigor possível, inclusive com apuração de colaboradores que filmaram ou participaram dessa cena lastimável, sem defender a criança.

Com 380 partos mensais em média, o Hospital Marieta tem no respeito e na humanização ao recém-nascido e às parturientes sua premissa de trabalho há várias décadas. Este ato isolado não pode manchar a imagem de centenas de profissionais que atuam na unidade e zelam diariamente cuidando dos bebês."