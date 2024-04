Quem foi Tiradentes? Entenda o feriado deste domingo (21)

Neste domingo (21), o feriado nacional de Tiradentes relembra o dia do enforcamento do inconfidente Joaquim José da Silva Xavier. Considerado um 'herói' da Inconfidência Mineira, o martir foi assassinado em 21 de abril de 1792.

Nascido em 12 de novembro de 1746, na Vila de São João d'El-Rey, Joaquim José foi minerador, comerciante e dentista, ocupação que levou ao seu apelido.

Segundo informações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Tiradentes foi um dos líderes do movimento da inconfidência mineira, uma revolta de caráter separatista que planejava o fim da colonização portuguesa no Brasil.

Os inconfidentes eram considerados conspiradores e passaram a ser perseguidos pela coroa portuguesa. O grupo era formado por membros da elite mineira, com exceção de Tiradentes, dentista de origem humilde.

Veja também Ceará O que funciona no domingo (21), feriado de Tiradentes? Veja o que abre e fecha em Fortaleza País Barco vira em ilha de São Paulo e deixa um homem morto e dois desaparecidos

Em 1789, os envolvidos na inconfidência mineira foram delatados e presos. Tiradentes passou três anos detidos e foi o único membro da conspiração a receber a sentença de morte.

Esquartejado em praça pública

Na manhã de 21 de abril de 1792, Tiradentes foi morto e esquartejado em praça pública. Ele teve os membros espalhados pela da região, como forma de desencorajar futuras rebeliões contra o regime colonial.

Morto como traidor, Tiradentes depois começou a ser considerado herói por lutar contra a dominação portuguesa. A data da morte virou feriado nacional em 1890, logo após a Proclamação da República.