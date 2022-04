Queda de meteoro fireball é registrada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

A queda de um meteoro sobre o céu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi registrada, na noite desta terça-feira (5), pelo Observatório Espacial Heller & Jung. As informações são do jornal Zero Hora.

Chamado de fireball – bola de fogo, em tradução livre – por ter brilho elevado, o corpo celeste foi visto às 20h47. A passagem durou três segundos.

Ainda não é possível identificar, contudo, se a origem do meteoro é de um asteroide ou cometa.

Essa não é a primeira vez que um fireball passa pelo céu do Rio Grande do Sul. No último dia 21 de março, o mesmo observatório flagrou duas explosões.