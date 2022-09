Prouni 2022: prazo para lista de espera começa nesta terça (27); veja como participar

Candidatos que não foram convocados nas chamadas regulares do Programa Universidade para Todos (Prouni) têm entre terça (27) e quarta-feira (28) para manifestar interesse em entrar na lista de espera do programa. Segundo o Ministério da Educação, o processo é feito pelo portal Acesso Único do MEC e pode ser visto na opção "Prouni".

Após o acesso, o candidato em questão deve clicar em "manifestar interesse" na aba da lista de espera. Assim, ele será direcionado para a página Gov.br, onde precisará fazer login com CPF e senha.

Como participar?

Podem participar da lista os candidatos que não foram convocados em nenhuma das chamadas regulares. Além disso, também estão aptos, concorrendo à primeira opção, os selecionados na segunda, mas que não se matricularam por falta de formação de turma.

Na segunda opção de curso, é possível nos casos em que os convocados não puderam se matricular na primeira opção, seja pela não formação de turmas ou pela falta de bolsas disponíveis.

O Prouni oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de Ensino Superior a partir do Enem. Criado em 2004, o programa do MEC acontece no primeiro e no segundo semestre de um ano.

