Professora é sequestrada e assassinada no RJ; antiga sogra e ex-namorada são capturadas

Uma mulher foi presa e a filha dela, uma adolescente de 14 anos, foi apreendida na sexta-feira (11), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, por suposto envolvimento no sequestro e assassinato da professora Vitória Romana Graça, de 26 anos. Desaparecida desde a última quinta-feira (10), o corpo da docente foi encontrado carbonizado na residência da dupla, localizada na comunidade Cavalo de Aço, em Senador Camará.

Segundo a Polícia, a vítima e a garota investigada pelo suposto ato infracional haviam mantido um relacionamento, que chegou ao fim devido à pouca idade da menina. A educadora, inclusive, teria auxiliado a família da jovem com a doação de cestas básicas. O descontentamento com o afastamento teria motivado o crime, conforme a investigação. As informações são do portal g1 e o jornal O Globo.

A adolescente teria atraído Vitória até o endereço onde morava com a mãe, esta que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo qualificado. No local, ela teve a conta corrente esvaziada. A família da professora até chegou a receber um pedido de resgate.

O desaparecimento da docente foi registrado na 35ª DP. Nas redes sociais, familiares e pais de estudantes fizeram uma campanha em busca da profissional, que atuava como contratada do município há cerca de quatro meses. “Se alguém souber de alguma notícia sobre ela avisem, por favor, ela é professora da minha filha, estamos desesperados por notícia”, escreveu uma mãe.

No entanto, na última quinta-feira, o corpo carbonizado dela foi encontrado na residência onde a mulher e a filha moravam. Ao chegarem no local, os policiais prenderam a adulta e a adolescente. Ambas tentaram fugir.