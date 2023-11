Professor é espancado por aluno ao pedir que ele parasse de conversar em sala de aula

Um professor foi espancado por um aluno dentro de uma sala de aula no Colégio Estadual São Geraldo, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. A agressão aconteceu na noite da última quinta-feira (9), após o docente pedir para o estudante parar de conversar durante a aula.

Segundo a Polícia Militar, o estudante estava conversando muito durante a aula e o professor pediu que ele parasse. Como o pedido não foi obedecido, o professor chamou a coordenadora para resolver a situação. Fato que motivou as agressões.

Veja também

No vídeo registrado por câmeras de segurança da escola, o estudante caminha em direção ao professor, que estava de camisa preta, e, ao se aproximar, o jovem dá uma sequência de socos e chutes no profissional. Devido aos golpes, o professor cai no chão, o que não impediu que as agressões continuassem.

Após alguns golpes, um estudante se levanta e tenta parar o colega de sala. Ao mesmo tempo, a coordenadora e um outro homem surgem dentro da sala para conter a confusão. Os demais estudantes permaneceram sentados durante o acontecido.

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) emitiu uma nota confirmando que o estudante agrediu verbal e fisicamente o professor e também outro servidor do colégio, que tentou conter as agressões.

A Seduc/GO também revelou que o professor ferido foi encaminhado ao atendimento médico, que a escola acionou o pai do estudante e que as autoridades policiais foram acionadas até o local.