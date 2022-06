Procurador que agrediu a chefe em São Paulo é preso pela Polícia Civil

A violência teria sido motivada porque ela abriu um processo administrativo contra o procurador por conta de maus-tratos dele contra uma funcionária.

Segundo depoimento de Gabriela à polícia, o autor das agressões já havia apresentado comportamento suspeito e sido grosseiro com outra funcionária do setor.

EXONERAÇÃO

O procurador foi afastado do cargo inicialmente por 30 dias na última quarta-feira (22) e teve o salário suspenso, conforme consta no Diário Oficial do Município.