Procurador que agrediu a chefe em São Paulo está foragido

O procurador Demétrius Oliveira de Macedo está foragido. Ele teve prisão preventiva decretada pela Justiça, nesta quarta-feira (22), após agredir a procuradora-geral da Prefeitura de Registro, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, em São Paulo. As informações são da TV Globo.

No pedido de prisão, o Delegado Daniel Vaz, de Registro (SP), no vale do Ribeira, argumentou que o denunciado coloca a vida das vítimas e, consequentemente, da ordem pública.

Legenda: Procuradora teme por novas agressões Foto: Reprodução/TV Globo

"Não sei qual pode ser a reação do agressor diante a repercussão dos fatos. Acho que ele é capaz de qualquer coisa", destacou Gabriela Samadello em entrevista.

Entenda o caso

Gabriela foi agredida por Demétrius na última segunda-feira (20) no interior da Prefeitura. A mulher recebeu uma cotovelada e socos no rosto. Uma funcionária tentou impedir o ato violento, mas foi empurrada contra a porta.

Ele só parou no momento em que dois outros funcionários do setor jurídico ouviram os gritos e entraram na sala.

A violência teria sido motivada porque ela abriu um processo administrativo contra o procurador por conta de maus-tratos dele contra uma funcionária.