Procissão no Santuário Nacional de Aparecida é cancelada por vendaval

A Procissão Solene, tradicionalmente realizada em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, foi cancelada nesta quinta-feira (12) após ventos fortes. O evento é realizado no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo.

Pela tarde, aproximadamente às 17h30, um vendaval iniciou com chuva e vento forte. A celebração estava prevista para iniciar às 18h, mas foi cancelada para a segurança de todos. As informações são do g1.

Os fiéis, que já haviam chegado, precisaram se abrigar dentro da Basílica. Os seguranças fecharam as portas da igreja, apesar da dificuldade de fechar por conta da velocidade dos ventos.

Apesar do evento inesperado, ninguém ficou ferido. O momento do Ângelus foi realizado dentro da Basílica Histórica.