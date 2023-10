Paraquedista morre durante acidente com salto em Boituva

Um paraquedista de 49 anos, natural de Goiânia (GO), morreu durante um salto em Boituva (SP), na tarde de quarta-feira (11). Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi identificado sendo o empresário Humberto Siqueira Nogueira. As informações são do g1.

Segundo o portal da TV Globo, Humberto foi levado para um hospital da cidade com parada cardiorrespiratória e não resistiu. A causa do acidente está em investigação.

Legenda: Equipamento de paraquedista está com a Polícia Civil e passará por perícia Foto: Divulgação/Polícia Civil

O corpo do paraquedista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga (SP), mas ainda não foi liberado.

Enterro

Humberto será sepultado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, às 8h de sexta-feira (13). O sepultamento está marcado para 11h, no mesmo local.

Segundo o portal de notícias, o empresário tinha experiência em esportes radicais com grupos de paraquedistas no interior de São Paulo.