Prefeito é morto a tiros dentro do gabinete em Lajeado do Bugre, no Rio Grande do Sul

Roberto Maciel Santos (PP), de 45 anos, prefeito de Lajeado do Bugre, no Rio Grande do Sul, foi morto a tiros dentro da prefeitura municipal na manhã desta quinta-feira (24), conforme a Brigada Militar (BM) da cidade. Outra pessoa também foi ferida na ocasião.

Betinho, como é conhecido, foi atingido por disparos de pistola 9 milímetros às 11h50. Testemunhas apontam que um suspeito chegou num veículo, entrou no gabinete do prefeito e atirou diversas vezes. As informações são do G1 e Zero Hora.

Uma outra pessoa, sem identidade divulgada, foi atingida e encaminhada ao Hospital de Palmeira das Missões. O local onde foram feitos os disparos está isolado para o trabalho da Polícia Civil. A cidade de Lajeado do Bugre fica na região norte do Estado.

Detalhes da Brigada Militar apontam que dois homens encapuzados foram vistos no local e são associados aos tiros que mataram o prefeito Roberto Maciel.

Outro assassinato em 2019

Lajeado do Bugre presenciou a morte de outro representante do governo em junho de 2019, quando o secretário de Saúde, Vilmar Brandão Alves, de 52 anos, também foi morto a tiros. No momento, ele foi atingido dentro de um bar.

O suspeito atirou contra um outro homem e foi preso em flagrante, conforme o delegado Gustavo Fleury informou ao G1. Vilmar foi atendido, mas morreu no hospital de Palmeira das Missões.