Ex-vereador Zezinho do PT é assassinado em Jandira, em SP

O ex-vereador Zezinho do PT foi assassinado, na tarde desta sexta-feira (28), em Jandira, no interior de São Paulo. Segundo informações do portal g1, o político foi morto por volta de 17h25.

Testemunhas apontam que um veículo com uma pessoa armada se aproximou a atirou em Zezinho à queima-roupa, conforme o portal. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) ainda não divulgou informações sobre o motivo do crime.

O Partido dos Trabalhadores lamentou a morte do ex-vereador. "Toda solidariedade aos familiares, amigos, companheiros e moradores da região. O PT acompanhará o caso. Chega de violência, o Brasil clama por justiça e paz!", diz a publicação.

O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL) também se pronunciou. Emidio de Souza, coordenador do programa de governo do candidato Fernando Haddad, disse que está a caminho da Cidade para acompanhar o caso.

Zezinho concorreu nessas eleições a deputado federal por São Paulo. Em 2000, foi candidato à Prefeitura de Jandira.