Prefeito de Palmitinho, no RS, é esfaqueado por mulher dentro da prefeitura

O prefeito de Palmitinho (RS), Caetano Albarello, de 76 anos, foi esfaqueado na sede da prefeitura, no noroeste do estado gaúcho, nesta segunda-feira (22). O político está com quadro de saúde estável.

Segundo comunicado da gestão municipal, uma mulher entrou no local e desferiu golpes de arma branca contra Albarello, que estava fazendo atendimento no local. Conforme o portal G1, os golpes lesionaram o idoso na região do abdômen.

Após o ataque, o prefeito foi encaminhado imediatamente para atendimento no Hospital Santa Terezinha de Palmitinho. De lá, o gestor palmitinhense foi transferido ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela (RS), onde está internado sob acompanhamento médico.

Ainda conforme a Prefeitura de Palmitinho, as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, e a autora do crime foi identificada e detida pela Polícia. A assessoria afirmou ao G1 que o prefeito recebe a população no gabinete — por isso, a mulher entrou facilmente no local.

"O Prefeito Caetano sempre prezou em bem atender a nossa população, fazendo o melhor pelo município e seus munícipes, sendo lamentável que tenha sido vítima de tal atitude", diz o texto, acrescentando que o gestor "dispõe de muita vitalidade" e retornará em breve às atividades.

Estado de saúde

Outra nota divulgada pela prefeitura do município aponta que o prefeito passou por duas tomografias. Os exames constataram que os ferimentos não afetaram órgãos vitais, e, em razão disso, não há necessidade de cirurgia.

Ainda de acordo com o novo informe, Caetano Albarello está consciente e até já conversou com sua assessoria por telefonemas. A alta do político está prevista para esta terça-feira (23).

No momento, a prefeitura do município está fechada para atendimento e isolada para realização de perícia. Os procedimentos devem ser concluídos até a noite desta segunda.

