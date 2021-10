Parlamentar britânico morre após ser esfaqueado em Igreja

O deputado conservador britânico David Amess morreu nesta sexta-feira (15) após ser esfaqueado em um ato com eleitores no sudeste da Inglaterra, informaram a polícia e a imprensa britânica. Segundo o G1, o parlamentar estava em uma igreja em encontro com apoiadores.

"Um homem foi detido como suspeito do assassinato depois que um homem foi esfaqueado em Leigh-on-Sea", informou a polícia de Essex, destacando que ele "morreu posteriormente". A imprensa britânica identificou a vítima como Amess, de 69 anos, membro do partido do primeiro-ministro Boris Johnson.

