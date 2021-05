Porta dos Fundos tem nova vitória na Justiça em episódio sobre especial de Natal

A produtora de vídeos Porta dos Fundos venceu mais um processo contra o especial de Natal "A Primeira Tentação de Cristo", nesta semana. Lançado em 2019, o filme já foi alvo de cerca de 30 ações judiciais.

O pedido de indenização por danos morais, de quase R$ 9,6 mil desta vez, foi movido por uma pessoa física que alega ter sido batizada na Igreja Católica e se sentido ofendida pelo filme, que retratava um Jesus gay.

A 9ª vara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no entanto, não entendeu o caso como uma violação à vida privada ou à liberdade de crença do autor da ação, segundo consta na decisão, mas, sim, ao direito de liberdade de expressão da produtora.

Das ações que já questionaram o especial, 23 delas tiveram prosseguimento e 18 já foram julgadas, sendo todas favoráveis ao Porta dos Fundos, segundo o escritório Mattos Filho, que defende a produtora.

Em janeiro de 2020, a Justiça do Rio de Janeiro chegou a determinar a retirada do filme do catálogo da Netflix para "acalmar ânimos". Um dia depois, no entanto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a censura ao especial.

Reações ao episódio também ocorreram fora da seara jurídica. Na madrugada do dia 24 de dezembro de 2019, dois coquetéis molotov foram atirados contra a fachada do edifício onde funciona o Porta dos Fundos, na zona sul do Rio de Janeiro.

Um dos homens apontados como autor do ataque foi para Rússia no fim do mesmo mês. Ele foi incluído na lista dos mais procurados da Interpol.