Policiais que carregaram suspeito de furto pelos pés e pelas mãos em SP são afastados; veja vídeo

Dois policiais militares foram afastados da corporação em São Paulo após circular vídeo em que eles carregam um homem com as mãos e os pés amarrados para viatura policial. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (5) após o homem ser apontado como suspeito de furtar bombons em um mercado na Zona Sul da capital paulista.

O flagrante foi compartilhado nas redes sociais pelo padre Julio Lancellotti. Na legenda, ele escreveu: “Abordagem da PM com um irmão em situação de rua na UPA Vila Mariana. A escravidão foi abolida?”.

Segundo noticiado pelo Metrópoles, o autor do vídeo também teria sido levado para delegacia. De acordo com ele, policiais tentaram intimidá-lo, pedindo inclusive os documentos. "[Fiquei] inconformado com a forma que estavam tratando o cidadão", disse o autor da gravação.

Conforme a PM, foi aberta uma investigação para apurar a conduta dos agentes. Em nota, a Polícia declarou que as imagens mostram um comportamento “em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição”.

“A Polícia Militar lamenta o episódio e reafirma que a conduta assistida não é compatível com o treinamento e valores da instituição. Por isso, foi instaurado um inquérito para apurar todas as circunstâncias relativas às ações dos policiais envolvidos no episódio. Todos foram preventivamente afastados das atividades operacionais”, destaca o texto.

Furto em mercado

Um funcionário do mercado afirmou, conforme registrado em boletim de ocorrência, que o homem carregado pelos PMs e outros dois rapazes ainda não identificados teriam feito um "arrastão" na loja por volta das 2h30 da segunda-feira, de acordo com o G1.

O trio teria levado mercadoria avaliada em R$ 500, entre os produtos furtados. O funcionário indicou as vestimentas e o sentido para o qual os suspeitos teriam ido.

Policiais localizaram o suspeito, de 32 anos, próximo à rua onde ocorreu o roubo. Segundo os PMs, ele estava com duas caixas de bombons.

Ainda conforme declaração dos PMs, o suspeito teria confessado o crime. "[Ele] estava bastante alterado e em nenhum momento acatou a ordem dos policiais, sendo necessário o uso da força para algemá-lo”, diz o BO.

Os PMs solicitaram apoio de outra viatura. Segundo o relato, foram necessários quatro militares para segurar o suspeito. Algemado, ele teria resistido à abordagem, sendo "necessária a utilização de uma corda para amarrar os pés”, disseram os policiais na delegacia.

Ele ainda teria ameaçado sair correndo e dito que “pegaria a arma dos policiais e daria vários tiros”, ainda conforme relato dos policiais.

Outros dois suspeitos, de 38 e 15 anos, foram detidos. Conforme o G1, o suspeito que foi carregado foi detido por furto, crime de resistência, ameaça e corrupção de menores. O outro adulto foi autuado por furto e corrupção de menores. Já o adolescente foi apreendido por furto e resistência.