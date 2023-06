Amigos 'jogam bola' com caixão de falecido durante velório em campo de futebol em MG

José Milton dos Santos, de 60 anos, recebeu uma homenagem póstuma inusitada de seus parentes e amigos em Belo Horizonte (MG). O velório foi realizado em um campo de futebol, com direito a uma partida com o caixão.

José cuidou do Campo do Inconfidência, na região da Pampulha, por mais de 40 anos. A despedida no local emocionou os amigos e familiares, que alugaram dois ônibus para se deslocar até o local.

A sobrinha de Milton, Evelyn Santos, revelou ao portal g1 que o tio foi o primeiro a tomar a iniciativa de cuidar do campo.

"Ele tomou frente e resolveu cuidar para as crianças terem lugar para brincar, além dos amigos dele conseguirem jogar lá também", afirmou.

Conhecido como 'Jesus', José Milton acabou morrendo em um acidente enquanto cuidava do campo. A escada que ele estava foi atingida por um galho de árvore e ele não resistiu à queda. Ele faleceu em 30 de abril.

Pelada com amigos

Além de cuidar do campo, José Milton jogava futebol no local com os amigos. A família teve então a ideia dele participar de um último jogo no dia do velório.

'Jesus' ficou marcado pela sua dedicação em jugar a comunidade. "Ao menos duas vezes no ano ele juntava dinheiro do próprio bolso, somado a doações de outras pessoas, e fazia uma festa para as crianças do bairro", lembrou a sobrinha.



Milton era responsável pela limpeza e capinação do campo e também para administração dos horários e times que jogariam no local.