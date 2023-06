Criança é esquecida pela mãe em banco de carro de motorista de aplicativo no RS

O motorista de aplicativo Jandir Valmor Maia encontrou um menino de dois anos dormindo no banco de trás do carro dele na madrugada da última segunda-feira (5). Conforme o g1, o caso aconteceu em Caxias do Sul, após o profissional realizar uma corrida às 1h30 da manhã. A criança foi devolvida para a mãe.

Jandir detalhou que a mãe dele desembarcou na última corrida da noite. A viagem tinha sido do bairro Fátima até o bairro Sagrada Família. Além da mulher, também tinham duas crianças, mas uma delas foi esquecida.

Depois do desembarque, ele chegou a considerar pegar outro passageiro, mas decidiu voltar para casa. Somente ao chegar, percebeu que o menino tinha sido esquecido. Por isso, refez o trajeto para devolver a criança. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado.

Jandir Maia Motorista de aplicativo "Só dei um grito, nossa! A mulher esqueceu o neném dentro do meu carro. Embarquei no carro de novo. Vamos buscar a mãe pra entregar o neném, né".

Devolvendo a criança

Jandir já trabalha na área há aproximadamente três anos. Ele retornou ao endereço, e descobriu que os familiares do menino tinham acionado a Brigada Militar.

Os agentes ligaram para o motorista questionando se havia uma criança dentro do carro. A mãe precisou confirmar a identidade do menino ao chegar no local.

"Ela veio correndo em direção ao meu carro, chorando e me pedindo desculpas. Eu disse para ela: 'conforme tu deixou, ele ainda tá aí, tá dormindo, né?"', detalhouJandir.