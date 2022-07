Policial é encontrado morto em carro no Rio de Janeiro

Um policial militar foi encontrado morto dentro de um carro, em Belford Roxo (RJ), na tarde de sábado (23). O agente de segurança foi identificado sendo o sargento Ricardo Santa Rosa Viegas, 45. As informações são do G1.

Conforme o portal de notícias, o carro com o corpo do PM estava na Rua Curitiba, no bairro Santa Amélia. A ocorrência foi atendida por agentes do 39º Batalhão. O veículo estava com várias marcas de perfurações feitas por arma de fogo e tinha a placa adulterada.

A carteira funcional do policial foi encontrada junto com o corpo. O sargento atuava no 21º Batalhão, localizado em São João de Meriti, cidade vizinha onde o corpo foi encontrado.

No local onde o corpo foi encontrado, a Polícia realizou uma perícia e realizou diligências em busca de informações que possam ajudar a identificar os responsáveis pelo crime. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.