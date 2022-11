Polícia Federal pede mais verba ao governo após suspender emissão de passaportes

A Polícia Federal solicitou, nesta segunda-feira (21), a recomposição da verba para 2023 ao relator-geral do Orçamento, o senador Marcelo Castro (MDB-PI). A solicitação ocorreu após a PF anunciar, na última sexta-feira (18), a suspensão da emissão de novos passaportes por falta de recursos. As informações são do jornal O Globo.

Participaram da reunião o diretor-geral da PF, Márcio Nunes, e o diretor de logística, André Viana. De acordo com a publicação, não houve um pedido formal de valores para orçamento do próximo ano.

No entanto, o governo de Jair Bolsonaro havia enviado proposta que prevê R$ 8,3 bilhões de orçamento para o departamento da Polícia Federal em 2023.

Suspensão da emissão de passaportes

Alegando a restrição orçamentária, a PF anunciou na última semana que não confeccionaria mais passaportes aos brasileiros. "A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem", diz a nota da PF. Ainda não há informações sobre a data em que o serviço voltará a ficar disponível.