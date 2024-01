Polícia Federal inclui termos 'cisgênero' e 'transgênero' em cadastros de testemunhas e investigados

A Polícia Federal inseriu termos como "cisgênero" e "transgênero" à relação de informações pessoais registradas durante depoimentos de testemunhas e investigados à corporação. A decisão foi publicada pelo UOL.

Segundo o portal, a iniciativa da PF segue orientação do Governo Federal sobre políticas LGBTQIA+. E, além da inclusão dos termos, a identificação da pessoa também passa a abranger o campo "orientação sexual", que terá as categorias "heterossexual" e "homossexual" para classificar os depoentes.

Veja também

"Identidade de gênero homem (cisgênero; se identifica com o gênero do nascimento), orientação sexual heterossexual, nacionalidade brasileira", exemplifica o modelo adotado pela PF, acessado pelo Metrópoles. Já no caso de pessoas transgênero, a corporação explica que a pessoa não se identifica com o gênero de nascimento.