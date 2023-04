Polícia Civil cumpre 10 mandados de internação contra suspeitos de incitar violência escolar

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (19), a Operação Escola Segura para combater a violência escolar em cinco estados. Os agentes de segurança cumprem, ao todo, 10 mandados de internação provisória contra jovens menores de 18 anos, suspeitos de infrações análogas aos crimes de ameaça, de incitação e de apologia.

Os oficiais também executam 13 ordens de busca e apreensão domiciliar. Os mandados são cumpridos nos estados de Santa Catarina, do Paraná, de Pernambuco, de São Paulo e do Rio de Janeiro. As informações são do portal G1.

Os alvos são apontados por envolvimento em delitos equiparados aos crimes de ameaça, de incitação, de apologia ao crime ou criminoso, de associação criminosa e outros previstos no Estatuto do Desarmamento.

As investigações da Operação Escola Segura tiveram início após ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, no último dia 5. A ação policial é comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nas redes sociais, o titular da pasta, Flávio Dino, agradeceu o trabalho dos oficiais na execução da operação.

Os mandados cumpridos nesta quarta-feira foram expedidos pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Blumenau, conforme o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

Denúncias

Caso tenha alguma denúncia sobre possíveis ameaças a escolas, clique aqui e informe ao Governo. As denúncias são anônimas.

*O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes de ataques, como nome e idade de agressores, bem como foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.