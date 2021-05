Pinscher mostra à Polícia Federal localização de droga de tutor traficante; veja vídeo

Um cachorro da raça Pinscher ajudou a Polícia Federal (PF) a prender o tutor dele, um traficante de drogas, no Vale do Araguaia, em Mato Grosso. Durante a operação "Hot Money", o animal apontou aos agentes onde o tutor escondia drogas no terreno da casa. As informações são do portal G1.

Enquanto os agentes realizavam buscas, o cão, que morava no local, começou a cavar uma parte do quintal da residência. Os policiais, que seguiram o Pinscher, finalizaram a escavação, encontrando tabletes de drogas em meio à terra.

Três pessoas foram presas em flagrante pela PF por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, grandes quantidades de dinheiro foram apreendidas em diversos locais por meio de cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Após o tutor ser preso, o cachorro ficou sob os cuidados dos policiais que estiveram na operação.

A Polícia também cumpriu 28 mandados judiciais — sete de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão — expedidos pela Vara Criminal de Aragarças (GO) nos municípios de Aragarças e Jussara, em Goiás, e Barra do Garças, Cuiabá, Querência, Porto Esperidião e Pontes e Lacerda, em território mato-grossense.