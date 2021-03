Pelo quarto dia seguido, Brasil tem mais de 2,6 mil óbitos por Covid-19 em 24 horas

Em um dia, o Brasil perdeu 2.815 vidas para a Covid-19. O número, atualizado às 18h40 desta sexta-feira (19) pelo Ministério da Saúde, integra sequência triste de quatro dias com números recordes de óbitos por Covid-19 no País.

Com este quantitativo, o País chegou a 290.314 mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia, com taxa de letalidade de 2,4%. O total de casos confirmados da doença chegou a 11.871.390, com 90.570 novos registros.

O Sudeste continua sendo a região com o maior número de óbitos pela infecção, passando de 130 mil. Em seguida está o Nordeste, com 63.408 mortes, segundo a atualização.

Ceará

Nesta sexta-feira (19), o Ceará chegou a 12.799 mortes pela doença, 95 a mais do que o registrado no IntegraSUS no dia anterior. Destas, oito aconteceram nas últimas 24 horas. Os dados são da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Pela primeira vez, o Estado tem todos os seus 184 municípios com níveis de alerta graves para a transmissão da Covid-19.

Foram confirmados 494.049 registros da doença até agora e 72.733 permanecem em investigação.

Mais de 659 mil doses de vacina aplicadas

O Ceará aplicou 659.772 doses de vacina contra a Covid-19 até esta sexta-feira, segundo dados da Sesa, colhidos às 18h.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Do total, 470.398 pessoas receberam a primeira dose (D1), o equivalente a 84,91% do total distribuído ao Estado, e 189.374 receberam a segunda dose (D2), o que representa 65,76% do que foi repassado aos municípios.

Em todo o Estado, 95,34% dos idosos a partir de 75 anos receberam a primeira dose da vacina, segundo dados da Pasta. Já entre os trabalhadores da saúde, 73,28% receberam a primeira dose e 58,94% a segunda.