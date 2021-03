Pelo 3º dia seguido, Brasil tem mais de 2 mil óbitos por Covid-19 em 24 horas

Pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil perdeu mais de 2 mil vidas para a Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 2.216 óbitos no sistema do Ministério da Saúde, atualizado às 19 horas desta sexta-feira (12). Foram 85.663 novos casos confirmados da doença no mesmo período.

A taxa de letalidade do País está em 2,4%. Ao todo, o Brasil tem 275.105 mortes registradas desde o começo da pandemia. São 11.363.380 casos confirmados.

No Ceará, desta quinta para sexta-feira (11), 59 mortes foram inseridas na plataforma IntegraSUS. Destas, sete ocorreram nas últimas 24 horas.

O Estado possui 465.531 casos confirmados da doença e 61.793 em investigação. Desde o início da pandemia até hoje, 12.175 cearenses morreram por Covid-19.

Internações

As internações já ocupam 95,15% dos leitos adultos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Ceará. As enfermarias estão em 83,11%. Atualmente, 539 pacientes são atendidos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 240 estão em máscara de reservatório e 98 em ventilação mecânica.

