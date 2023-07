Peça de brinquedo 'kamikaze' se solta e fere duas mulheres no litoral de São Paulo; veja vídeo

Uma peça de um brinquedo conhecido como "kamikaze", instalado em um parque de diversões na cidade de São Vicente, no litoral da Baixada Santista, em São Paulo, despencou e atingiu duas pessoas que estavam no local, na noite desta sexta-feira (7). As informações são do portal G1.

Uma mulher de 53 anos ficou ferida na perna, enquanto outra, de 25 anos, sofreu diversos ferimentos no rosto. Ambas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São Vicente (antigo Crei) e depois transferidas a uma unidade particular. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Em um vídeo, é possível observar que brinquedo estava em pleno funcionamento quando é ouvido um estrondo. Segundos após, uma peça redonda, com desenho de estrela no centro, despenca abruptamente. É possível notar um tumulto de pessoas se afastando após a queda. Confira:

Essa peça faz parte do haste central do brinquedo. Durante o funcionamento, ele realiza um giro de 360º com duas cabines com passageiros. Ambas giram em sentidos opostos, estando praticamente sempre "frente a frente" durante o uso do equipamento.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de São Paulo, equipes da força foram acionadas às 22h25 na noite desta sexta-feira para atender duas mulheres feridas no parque de diversões no Festival do Morango, na orla da Praia do Itararé, em São Vicente.

Polícia no local

Os agentes de segurança chegaram ao local e foram informados que a peça do brinquedo com o nome de Ranger (anteriormente denominado como kamikaze) havia caído sobre duas mulheres que passavam perto do equipamento enquanto encaminhavam rumo à saída do parque.

O caso foi registrado como queda acidental do Distrito Policial de São Vicente. Uma perícia será realizada no local para dar continuidade às investigações.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou que o parque de diversões está interditado até nova inspeção e emissão de laudo que comprove a segurança dos brinquedos.

Apesar da interdição do parque de diversões, o Festival de Quadrilhas e a praça de alimentação seguem abertos ao público.

Ainda de acordo com a Prefeitura, toda a estrutura foi feita por uma empresa de eventos particular, que foi autorizada a realizar a festa "Cidade Junina", contemplando o Festival de Quadrilhas e o Festival do Morango.

"A empresa apresentou todos os laudos de engenharia e ART, sendo que o alvará foi expedido após a análise da documentação", esclareceu o Município.