Pastor Drummond Lacerda morre por Covid-19 em Belo Horizonte

O pastor da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, Drummond Lacerda, morreu nesta terça-feira (31), aos 38 anos, vítima da Covid-19. As informações são do jornal Estado de Minas.

Ele estava internado desde o último dia 14 de agosto. Em nota, a igreja confirmou a morte do pastor.

"Drummond atuava como pastor, escritor, conferencista do Ministério Vento no Fogo e professor no Seminário Teológico Carisma, da Igreja Batista da Lagoinha, e em outros seminários. Também era um dos apresentadores do programa Lagoinha Global Responde. A Lagoinha Global tem muita gratidão pela vida do Drummond e pela dedicação dele em servir e honrar a Deus. Nossa oração é para que Deus conforte a família e os amigos do nosso mestre Drummond.", disse.

No perfil do Instagram, a igreja também prestou uma homenagem a Drummond. "Um bom combate foi combatido, uma linda corrida foi terminada e uma fé imensurável foi guardada", diz o post.

O pastor deixa a esposa Raquel Cabral, também pastora, e a filha Laís, de apenas 11 meses. Pelas redes sociais, o perfil oficial de Drummond também confirmou a morte. "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé", diz a publicação.