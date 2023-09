Passageira que transportava nove malas com R$ 200 mil em roupas e acessórios tem bagagem apreendida

A Receita Federal apreendeu uma bagagem com mercadoria estimada em R$ 200 mil em artigos de marcas importadas, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife. A passageira vinha de Orlando, nos Estados Unidos. Ao todo, ela transportava nove malas, com mais de 100 roupas e acessórios. As informações são do G1.

A identidade da mulher não foi divulgada. Segundo a Receita Federal, a passageira afirmou que a bagagem era volumosa porque ela estava se mudando para o Brasil. Contudo, não apresentou documentação que comprovasse a versão.

O auditor fiscal e inspetor da Receita Federal no Aeroporto do Recife, Jomar Marinho, explicou ser possível trazer uma mudança sem pagar imposto, desde que comprove a finalidade.

“Ninguém traz 42 bolsas ou 22 óculos para usar. Traz para revender”, disse ao G1. Segundo o inspetor, os itens estavam com etiquetas de produtos originais de grandes marcas internacionais e certificados de garantia. O caso aconteceu na última quinta-feira (31).

Veja o que tinha na bolsa:

47 bolsas;

42 pares de sapatos;

22 pares de óculos escuros;

13 cintos.

O que aconteceu com a passageira?

Além de ter os produtos retidos, a passageira vai responder a um processo de “perdimento” - termo usado quando um importador perde o direito sobre a mercadoria por descumprir normas aduaneiras.

Ao fim desse processo, se ela não conseguir provar que o transporte da mercadoria era regular, os itens serão levadas a leilão.