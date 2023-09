Balão com pedido de criança argentina percorre 1,2 mil km e cai no Rio Grande do Sul

Lançado em San José de la Esquina, na Argentina, um balão de látex que carregava bilhete com um pedido de presente para o Dia das Crianças percorreu 1.200 quilômetros por quase uma semana e foi parar nas mãos de um agricultor na cidade de Ibirapuitã, no Rio Grande do Sul. As informações são do G1 e do Terra.

No papel escrito em 20 de agosto último, Valentina, de 4 anos, pediu uma “caixa de brinquedos e maquiagem” e anotou informações para ser localizada. No dia 26 de agosto, ao sair para trabalhar, o agricultor Vilson Becker Gehringara encontrou o balão com o bilhete acoplado no barbante.

“No momento em que eu vi aquilo, achei estranho. Eu não sei ler em espanhol e tentei trazer (o bilhete) para a família para ver o que a gente conseguia decifrar do que estava escrito ali”, disse, em entrevista à RBS TV.

A sobrinha de Vilson, Catiane de Almeira Avila, o ajudou a rastrear a origem do balão. Ela descobriu que uma escola havia promovido uma ação para lançar balões durante a festa do Dia das Crianças, celebrado em 20 de agosto na Argentina.

Eles, então, entraram em contato com a escola e vão enviar os presentes solicitados. “A gente não esperava, mas fico grato por ter encontrado o balão e participar desse momento tão feliz para essa criança”, disse o agricultor.

Outro caso

Segundo o G1, em 1986, uma propriedade vizinha à de Vilson, registrou caso semelhante, quando o agricultor Eder Calegari também encontrou um balão que carregava um bilhete também em espanhol. Naquela época, porém, não foi possível contatar o autor do bilhete.

O produtor afirmou guardar o papel até hoje. Conforme meteorologistas ouvidos pelo G1, para que o caso tenha acontecido, o balão deve ter alcançado de 4 a 5 mil metros de altitude e pegado uma corrente de ar favorável para percorrer tal distância.