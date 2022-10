Papa Francisco reza pelo Brasil em mensagem no Vaticano e pede pelo fim do 'ódio e da intolerância'

O Papa Francisco pediu a intercessão e proteção de Nossa Senhora Aparecida ao Brasil durante a saudação a peregrinos na Praça São Pedro, no Vaticano, nesta quarta-feira (26). Sem citar o 2º turno das Eleições, marcado para este domingo (30), o pontífice rogou pelo fim do "ódio, da intolerância e da violência".

"Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência", disse o pontífice de 85 anos.

Ainda no ato, o líder da Igreja Católica saudou os fiéis de língua portuguesa, especialmente de Salvador (BA), Anicuns (GO), Taubaté e São Paulo (SP), que estavam presencialmente no Vaticano.

Menina Benigna

Além da mensagem aos brasileiros, Francisco também citou a menina cearense Benigna Cardoso da Silva, cuja beatificação ocorreu na última segunda-feira (24) no Crato, na Região do Cariri.

Para o religioso, a jovem mártir "manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade" ao seguir a palavra de Deus.

"O seu exemplo nos ajude a ser generosos discípulos de Cristo. A vida do mundo depende do nosso testemunho coerente e alegre do Evangelho. Um aplauso à nova beata", refletiu o papa.