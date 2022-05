Pai mata filho com tiro acidental e atira no próprio rosto em Goiás

Um menino de 11 anos morreu atingido por um disparo acidental do próprio pai, dentro de casa, em Formosa, cidade goiana próxima ao Distrito Federal. O caso ocorreu na última sexta (27). Segundo a Polícia Civil, o homem escreveu uma carta pedindo perdão e depois atirou contra o próprio rosto. As informações são do portal g1.

Segundo o delegado Danilo Meneses, o homem foi encontrado por agentes da Polícia Militar com o filho morto no colo e com um ferimento a bala no próprio rosto. Porém, estava consciente e foi socorrido para um hospital da região.

O homem entrou em desespero após o disparo que ele considerou acidental. É a mesma linha de investigação que será seguida, conforme o delegado.

"Foi acidente. Matei meu filho. Deixa eu morrer. Matei meu filho por acidente. Peço perdão", escreveu o homem em uma carta após o disparo que vitimou a criança.

Conforme Danilo Meneses, o caso pode ter relação com a venda de uma espingarda calibre 12, já que o homem é atirador esportivo e tem quatro armas de fogo registradas em seu nome, mas decidiu vender uma delas.

"Ele ia tirar uma foto da arma que estava vendendo, que é legalizada, e o filho estava por perto. Possivelmente ele acionou o gatilho sem perceber", contou o delegado ao g1 de Goiás.