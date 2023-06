Paciente internado morre em leito de hospital após ser atingido por bala perdida no ES

Daniel Ribeiro Campos da Silva, de 68 anos, estava internado há dois anos em um hospital na Avenida Leitão da Silva, em Vitória (ES), e morreu no leito ao ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (25), na região de Gurigica. A bala atravessou a parede da unidade e atingiu a têmpora do paciente. As informações do G1 ES e da TV Gazeta e, até a publicação da reportagem, ninguém havia sido preso.

O paciente foi internado após sofrer um AVC hemorrágico, segundo a perita criminal aposentada Jerusa Durr Aguiar, familiar de Daniel. "Ele não verbalizava, mas era lúcido. Nos reconhecia, fazia sinal de positivo, interagia", disse.

Ainda segundo Jerusa, o paciente estava internado no quinto andar da clínica de cuidados paliativos Total Health, dentro do Complexo Life Vix Mall, ao lado do hospital MedSênior.

Como a família foi informada

De acordo com ela, os familiares de Daniel foram chamados para ir à clínica onde ele estava internado por volta de 4h da madrugada, enquanto o tiroteio ainda estava ocorrendo.

"A minha nora 4h da manhã recebeu uma ligação da clínica pedindo pra ela ir pra lá urgente. Ela até perguntou ao médico se ele tinha morrido, mas ele só respondeu que ela fosse urgente pra lá. Quando ela chegou, ainda estava tendo muito tiroteio, tinham dezenas de viaturas", explicou.

Ela narra que, ao saber da morte, inicialmente achou que ele tinha falecido por conta da doença, e foi surpreendida ao saber da bala perdida.

"A gente está em estado de choque. Logo de manhã, minha filha me ligou e disse que Daniel tinha morrido, eu respondi 'foi feita a vontade do Senhor, mas ela falou 'não, mãe, ele foi morto com um tiro na cabeça", disse Jerusa.

Posicionamento das unidades de saúde

Em nota, a Total Health afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e que está prestando toda a assistência à família do paciente neste momento de dor.

"A empresa reitera ainda que tomou todas as providências para garantir rápida assistência e salvar a vida do paciente que, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. A empresa segue à disposição da família e das autoridades competentes para prestar esclarecimentos".

Já a MedSênior destaca que a clínica de cuidados paliativos instalada no Life Vix Mall é "entidade distinta e independente" e não faz parte do hospital.

"Por estar localizado nas proximidades, o Hospital MedSênior foi acionado para prestar apoio no atendimento da vítima, que chegou a dar entrada no hospital, mas, infelizmente, já tinha ido a óbito", informou, por meio de nota.

Ao G1, a Unimed Vitória, por sua vez, informou que o paciente vítima de bala perdida, Daniel, era um de seus beneficiários e encontrava-se em tratamento em uma das clínicas que fazem parte de sua rede de prestadores. A cooperativa cobrou providências por parte do poder público.

"A cooperativa lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com todos os familiares. Por tratar-se de um caso de segurança pública, esperamos que as autoridades tomem as devidas providências para garantir a segurança dos cidadãos", ressaltou a cooperativa, por nota.

Governador se posiciona nas redes sociais

O Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou, em uma rede social, que está acompanhando o caso junto às forças de Segurança.

A Polícia Militar informou que traficantes realizaram vários disparos de arma de fogo e jogaram pregos e pedras na Avenida Leitão da Silva na altura de um supermercado. Além disso, vários tiros foram direcionados aos policiais, que acabaram encurralados próximo ao complexo de saúde.

Após serem informados da morte de Daniel por uma bala perdida, os policiais chegaram a orientar os enfermeiros da clínica a retirar os pacientes que estavam localizados em áreas mais expostas aos projéteis disparados nas áreas próximas.