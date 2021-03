Organização Pan-Americana de Saúde pede reforço de medidas contra a Covid-19 no Brasil

A diretora-geral da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, voltou a alertar para a gravidade do quadro da pandemia da Covid-19 no País, nesta quarta-feira, 10, durante entrevista coletiva virtual.

"Estamos preocupados com a situação no Brasil", disse ela, qualificando o quadro como "um lembrete sóbrio da ameaça de ressurgência" do vírus. Ettiene citou o Estado do Amazonas como região que "sofre especialmente" diante de uma nova cepa em circulação. Segundo ela, é importante neste momento monitorar os dados e "deixar a ciência guiar as ações" no combate à pandemia.



Gerente de Incidente da Opas, Sylvain Aldighieri citou números recentes da pandemia no Brasil, com recordes recentes de mortes, e lembrou que 12 Estados reportam taxa de ocupação de UTIs acima de 85% nas últimas duas semanas.

Ele alertou para o aumento dos casos e das mortes pela doença no País e também para a maior ocupação dos leitos para tratamento intensivo. "Neste contexto de tendências crescentes pelo país, a Opas recomenda fortemente a implementação de medidas de saúde pública" já comprovadas para conter as transmissões, afirmou Aldighieri.



Etienne, por sua vez, disse também que os Estados Unidos, o Canadá e o México registram queda nas infecções por Covid-19. Paraguai, Uruguai e Chile reportaram aumento de casos, enquanto Peru e Bolívia "finalmente estão vendo declínio", apontou.



Segundo a Opas, mais de 130 milhões de pessoas já receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 nas Américas, até esta semana. O diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa, contudo, advertiu que "ainda levará um tempo" para as vacinas controlarem o quadro. Ele citou projeções de especialistas segundo as quais seria necessário vacinar 70% da população para se conseguir a chamada imunidade de rebanho.



Nesse contexto, a Opas tem insistido para que se mantenham medidas como o distanciamento social e o uso de máscaras, para evitar disseminar mais o vírus. Barbosa disse que o principal objetivo do imunizante neste momento é salvar vidas, por isso a importância de se aplicá-la primeiro nos grupos mais vulneráveis como os idosos e os profissionais de saúde.