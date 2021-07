Operação contra pirataria por IPTVs cumpre mandados em nove estados

O Ministério da Justiça e Segurança Pública com apoio de polícias civis de nove estados realizaram, nesta quinta-feira (8), a terceira fase da Operação 404, contra a pirataria digital. Conforme a pasta federal, os investigados capturavam o sinal de canais de televisão fechada e cobravam para repassá-lo para assinantes do serviço de pirataria.

A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e/ou suspensão de sites e aplicativos de streaming ilegal, desindexação de conteúdo em mecanismos de busca e remoção de perfis e páginas em redes sociais.

A ação integrada no combate à pirataria on-line foi deflagrada com a colaboração das embaixadas dos Estados Unidos (Homeland Security Investigations (HSI) e Departamento de Justiça do Reino Unido no Brasil (IPO – Intellectual Property Office e PIPCU - Police Intellectual Property Crime Unit).

As buscas foram realizadas em:

Espírito Santo

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Pernambuco

Rondônia

Rio Grande do Sul

São Paulo

O que diz a lei Um dos principais crimes destacados na operação é o de violação de direito autoral. A penalização para quem comete a prática é de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa para quem distribui o conteúdo para obter lucro.



Quem é consumidor de IPTV pirata pode ser condenado a detenção, de três meses a um ano, ou pagar multa. Sites derrubados

Na segunda fase da ação, realizada em novembro do ano passado, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em 10 estados, além de bloqueio e suspensão de 252 sites e 65 aplicativos de streaming – que transmitem filmes, séries e programas de televisão de forma ilegal.

Também foram derrubados 27 páginas no Reino Unido e três nos Estados Unidos. Cinco pessoas foram presas em flagrante.