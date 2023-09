Ônibus que levava público pega fogo a caminho do festival The Town

Um ônibus expresso especial que transportava o público para o festival The Town pegou fogo, neste sábado (2), na Avenida 23 de Maio, na zona sul de São Paulo. Conforme o portal Metrópoles apurou com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

A ocorrência foi registrada às 17h15. Duas viaturas foram enviadas para o local. Os bombeiros conseguiram cessar as chamas em cerca 30 minutos.

Conforme relatos dos passageiros, o incêndio começou na parte de baixo e traseira do veículo. Nas imagens, é possível ver que as chamas se alastraram por todo o automóvel.

O ônibus pertence à frota contratada pela organização do evento para fazer a rota até o Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, onde serão os shows. O serviço tem tarifas a partir de R$ 10.

Segundo o site Diário do Transporte, o serviço de ônibus do The Twon tem veículos com mais de 10 anos de usos e aposentados do sistema da capital paulista, além de não terem ar-condicionado.

O "The Town" começou neste sábado (2) e segue nos dias 3, 7, 9 e 10 deste mês. Dos mesmo criadores do Rock in Rio, a previsão é de que o festival receba 500 mil pessoas, além de contar com mais de 235 horas de música nesse intervalo.