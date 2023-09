Engavetamento de veículos deixa pelo menos sete mortos na Região Metropolitana de Curitiba

Um engavetamento de dezenas de carros deixou pelo menos sete mortos, neste sábado (2), na BR-277, no município de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Imagens mostram que alguns veículos foram esmagados e pelo menos um caminhão pegou fogo.

Até o início da noite, o número de vítimas era seis. Depois, foi atualizado para sete. Ainda não se sabe o total de automóveis envolvidos. Segundo testemunhas ouvidas pelo G1, chovia no momento do acidente.

Ao portal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, até as 18h45 deste sábado, a rodovia estava totalmente interditada no sentido Ponta Grossa, sem previsão de liberação. Há também bloqueio parcial no sentido a Curitiba.

Há registro de longas filas na região. A ocorrência está sendo atendida por equipes da polícia, com apoio do Corpo de Bombeiros.

Legenda: Tragédia ocorreu neste sábado Foto: Divulgação/PRF

Conforme as primeiras informações da PRF, a batida foi no km 136. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil (PC-PR).