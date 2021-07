Ônibus cai de ribanceira em São Paulo deixando pelo menos 3 mortos e 37 feridos

Após sair da cidade de São Paulo com destino ao estado do Pará, um ônibus de turismo caiu na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, município localizado a cerca de 362 km de distância da capital paulista. Segundo informações do G1, o veículo caiu de uma ribanceira, deixando 3 mortos e pelo menos 37 feridos na tarde deste domingo (18).

Conforme a Polícia Rodoviária local, o ônibus com 40 passageiros saiu da pista e capotou na ribanceira com quase 20 metros em relação ao nível da pista. Ainda segundo o órgão, o acidente aconteceu por volta de 12h30, no km 184.

O motivo da queda ainda segue desconhecido, mas a Polícia relata que o veículo saiu da rodovia para o canteiro lateral onde capotou. Além disso, a concessionária Eixo, responsável por administrar o trecho, aponta que a pista está liberada.

De acordo com o G1, um homem e duas mulheres morreram no local, mas as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

Atendimento aos feridos

Os passageiros feridos tiveram socorro de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), assim como da concessionária Eixa para realizar o transporte até hospitais dos municípios de Rio Claro, Ipeúna e Santa Gertrudes.

O Corpo de Bombeiros relatou que os passageiros socorridos estavam com ferimentos leves. Aqueles que não apresentaram machucados foram levados para a Casa de Passagem pela prefeitura de Rio Claro. O órgão informou também que outro veículo será providenciado pela empresa para buscar os passageiros na cidade.

O G1 detalha que não há informações sobre o local de atendimento de outras 9 vítimas, mas dentre os 28 passageiros atendidos, foram destinados aos seguintes locais:

9 pessoas no Pronto-Atendimento do Cervezão em Rio Claro. Não há informações sobre o estado de saúde

2 pessoas na Unidade de Pronto-Atendimento do Bairro do Estádio em Rio Claro. Não há informações sobre o estado de saúde.

6 pessoas no Pronto-Socorro da Avenida 15 em Rio Claro.

2 pessoas no hospital São Rafael em Rio Claro com ferimentos leves.

6 pessoas no município de Ipeúna com ferimentos leves.

3 pessoas no município de Santa Gertrudes. Não há informações sobre o estado de saúde.

