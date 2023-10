Onda de fumaça surge novamente em Manaus e qualidade do ar segue 'péssima'

A cidade de Manaus, capital do estado de Amazonas, foi novamente tomada por uma intensa fumaça na tarde desta segunda-feira (30). As queimadas têm gerado uma grande poluição no município desde o início do mês. Vários pontos da cidade, como o Teatro Amazonas e a Praia Ponta Negra, ficaram encobertos, com baixa visibilidade.

A crise ambiental e a seca histórica têm origem na Região Metropolitana da capital, segundo o Ibama. Além disso, a seca do Rio Negro potencializa os efeitos do fenômeno climático.

O estado vive, em outubro, o pior índice de incêndios dos últimos 25 anos. Até o domingo (29), foram quase 4 mil. As informações são do portal g1.

Com isso, a qualidade do ar na cidade voltou a ser considerada "péssima" e "perigosa". Segundo o sistema "Selva", desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a Zona Sul é a mais afetada pelo fenômeno hoje.

Conforme o monitoramento, a qualidade do ar é considerada péssima entre 125 e 160. O bairro do Morro da Liberdade chegou a 176. Já na Vila Buriti, o índice alcançou a marca de 158,9 e, no Parque Dez, 116.9.

Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) informou que as partículas de fumaça intensificadas sobre Manaus provém sobretudo de queimadas registradas na Região Metropolitana de Manaus (120) e no estado do Pará (3.965).

Moradores compartilharam imagens nas redes sociais que mostram a fumaça cobrindo grande parte da cidade, prejudicando a visibilidade. Internautas relataram no Twitter que a poluição está dificultando a respiração e causando náuseas.