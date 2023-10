Três idosas morrem atropeladas por motorista embriagado em SP

Felipe Zacarias Rodrigues, de 19 anos, foi preso em flagrante, no último domingo (29), após atropelar e matar três idosas na Avenida General Ataliba Leonel, no bairro Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o jovem possuía sinais de embriaguez.

Após o acidente, Felipe disse, a polícia, que havia saído de um bar na região. O jovem teria se recusado a fazer o teste do bafômetro e, em seguida, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o delegado responsável defendeu que, na audiência de custódia, a prisão em flagrante seja convertida em preventiva. O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio — já que duas passageiras estavam no veículo — e embriaguez no 73° Distrito Policial.

INDO PARA A IGREJA

Segundo o Boletim de Ocorrência, Alcina Affonso de Franco, de 82 anos, Leonilda Aparecida dos Santos, de 80, e Alzira Rodrigues Alves Teixeira, de 76, estavam a caminho da igreja Nossa Senhora dos Prazeres. Elas foram atingidas após o motorista perder o controle da direção e invadir a calçada — sendo parado, somente, ao ficar preso entre uma árvore e um muro.

Conforme o G1, Leonilda Aparecida dos Santos foi socorrida e levada ao hospital do Mandaqui, e Alzira Rodrigues Alves Teixeira e Alcina Affonso de Franco foram levadas ao hospital Sancta Maggiore. Contudo, nenhuma delas resistiu aos ferimentos.

MOTORISTA COM SINAIS DE EMBRIAGUEZ

Uma equipe da Polícia Militar constatou, ao chegar no local do acidente, que o jovem possuía alguns sinais de embriaguez, como:

forte odor de álcool;

fala alterada;

olhos vermelhos; e

dificuldade no equilíbrio.

Além do motorista, outras duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente, sendo que uma delas precisou ser socorrida e levada em estado grave a um pronto-socorro. O outro passageiro chegou a ser ouvido pela polícia.

Ele alegou que o grupo estava em um bar e todos saíram alterados. Disse ainda que o amigo estava dirigindo em alta velocidade e que pediu para que ele fosse mais devagar. O delegado responsável pelo caso solicitou à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do motorista.

“Devido à sua conduta, sua prisão preventiva é necessária para a garantia a ordem pública, tratando-se de crime grave e que causa comoção social e que abala a própria incolumidade do corpo social, além, de que se caso venha responder ao processo em liberdade, causará sentimento de impunidade e descrito a combativa Justiça”.

HOMENAGENS ÀS SENHORAS

Ainda na tarde do domingo (29), a igreja Nossa Senhora dos Prazeres divulgou uma nota de pesar nas redes sociais.

“É com pesar que comunicamos que no dia de hoje foram pra casa do Pai nossas irmãs Alcina, Alzira e Leonilda. Vamos entrar em oração para que Deus conforte os corações dos familiares e amigos. Que Deus as receba no Reino do Céu. Agradecemos todo o serviço que se dedicaram a nossa comunidade paroquial”, escreveu na legenda do post.

Já o neto de Alcina Franco lamentou a morte da avó e publicou uma homenagem nas redes sociais.

“Ontem, nos vimos pela última vez, você estava feliz, com a família, brincou sobre eu chegar tarde, como sempre. Conversamos sobre palavra cruzada, meus tempos de criança e sobre como era bom estar com a família reunida, numa data tão especial”, começou dizendo.

“Você foi minha melhor amiga, minha companheira, fez minha infância mais feliz e sem a senhora, jamais teria conseguido me formar e ser a pessoa que sou hoje. Você é a pessoa mais bondosa que já conheci em toda a minha vida, sempre acolhia a todos com um sorriso no rosto e sua simpatia inconfundível”, concluiu ele.