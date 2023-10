Imagens de Manaus tomada por fumaça viralizam e cidade é considerada com o 'pior ar do mundo'

A cidade de Manaus, capital do estado de Amazonas, ficou tomada por uma intensa fumaça e registrou qualidade do ar "perigosa" na manhã desta quarta-feira (11), conforme informado pelo site World Air Quality Index, que monitora a qualidade do ar no mundo todo.

As queimadas têm gerado uma grande poluição no município. De acordo com o levantamento, Manaus registrou o momento mais crítico ao meio-dia, com 502 pontos. No índice, quanto mais próximo de zero, menos poluído está o ar no local. As informações são do portal Uol.

Em publicação nas redes sociais, a Prefeitura de Manaus orientou que a população se hidrate, feche janelas e use máscaras quando entrar em contato direto com a fumaça. Além disso, o World Air Quality Index recomenda que todos os habitantes da região evitem sair de casa.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas e Espaciais (Inpe), foram registrados 504 focos de incêndio no Amazonas nos últimos dois dias, sendo o município de Autazes, a 113 km de Manaus, o mais afetado, representando cerca de 20% do total do estado.

Moradores compartilharam imagens nas redes sociais que mostram a fumaça cobrindo grande parte da cidade, prejudicando a visibilidade. Internautas relataram no Twitter que a poluição está dificultando a respiração e causando náuseas.