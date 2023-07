Novas regras para uso de bicicletas elétricas e ciclomotores começam a valer nesta segunda-feira (3)

A nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e outros veículos individuais autopropelidos no Brasil entrou em vigor nesta segunda-feira (3). A medida havia sido publicada no Diário Oficial da União no último dia 22 de junho.

Conforme a resolução, bicicletas, patinetes, skates, hoverboards e monociclos elétricos podem circular por calçadas e ciclovias, desde que respeitando os limites de velocidade definidos pelas prefeituras de cada município.

Contudo, ciclomotores, que chegam a 50 quilômetros por hora, só podem trafegar na rua. Além disso, eles têm de ter placa e licenciamento, e o condutor precisa possuir habilitação específica. De acordo com o Governo, o prazo para emplacar e habilitar é até o fim de 2025. As informações são do G1.

Entenda as novas regras

Para ciclomotores

Condutores de ciclomotor, também conhecido como scooter, devem possuir carteira de habilitação da categoria A ou uma autorização específica para dirigir esse tipo de veículo.

O ciclomotor também deve ter placa e licenciamento. Os proprietários têm até o fim de 2025 para se adequar às regras.

Para bicicletas elétricas

Bicicletas elétricas estão autorizadas a circular por calçadas e ciclovias, desde que respeitando os limites de velocidade estabelecidos pelas prefeitos dos municípios. Além disso, bicicletas elétricas devem trafegar com velocidade máxima de até 32 km/h.

Não é necessário ter carteira, registro, licenciamento e emplacamento.

Para equipamentos de mobilidade individual autopropelidos (bicicletas com acelerador, patinetes, skates, hoverboards e monociclos elétricos)

Esses equipamentos podem circular em áreas de pedestres com velocidade máxima de 6 km/h. Também estão autorizados a circular em ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas com velocidade máxima regulamentada pela prefeitura.

Também não é necessário possuir carteira, registro, licenciamento e emplacamento.

Como registrar ciclomotores

Para registrar e licenciar ciclomotores, são necessários os seguintes documentos:

Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT);

Código específico de marca/modelo/versão;

Nota fiscal do veículo;

Documento de identificação do proprietário do veículo e, sendo pessoa jurídica, documento de identificação de seu representante legal e comprovante de poderes para assinar pela empresa;

Comprovante do CPF ou do CNPJ.

Em caso de ciclomotores que não possuem CAT e código específico de marca/modelo/versão, será exigido: