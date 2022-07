Startup cearense venderá kits para transformar bicicleta convencional em elétrica

A startup cearense Sou Tech está iniciando uma incursão inovadora no segmento de conversão de veículos elétricos. A empresa começará a produzir e vender kits para transformar bicicletas convencionais em elétricas.

Trata-se de um produto pioneiro no mercado nacional. Será a primeira iniciativa de larga escala no País para esse tipo de tecnologia.

"É muito simples. O kit tem o motor, a bateria, o acelerador, o controlador e o display. Em uma hora, é possível converter uma bicicleta normal em elétrica, com capacidade de atingir até 45 km/h", explica Carlos Kleber Pinho, CEO da empresa.

A previsão da Sou Tech é que o produto chegue ao mercado ainda em 2022. Os preços ainda estão sendo definidos, mas haverá possibilidade de pagamento em 12 parcelas, antecipa o empresário. O mercado paulista deve ser a grande vedete.

Motos e carros

Após o projeto com as bicicletas, a startup almeja dar sequência com planos mais ambiciosos, apostando no crescente interesse dos consumidores por veículos elétricos.

Em uma segunda etapa, revela Kleber a esta Coluna, a companhia pretende vender conversores também para motocicletas até o fim de 2023.

Há ainda um terceiro degrau, este em fase mais incipiente, para atuar também com conversores de carros, modificando um automóvel a gasolina e diesel em uma versão 100% elétrica. A ideia é que o produto esteja no mercado em 2024.

Uma etapa importante para a empreitada será a implementação de uma fábrica de baterias pela Sou Energy, montadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do mesmo grupo. A previsão é que a produção das baterias se inicie em 2023.

