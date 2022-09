Museu do Ipiranga reabre após nove anos fechado, em São Paulo

O Museu do Ipiranga, em São Paulo, vai reabrir para o público na próxima quinta-feira (8). Um dia antes, no feriado de 7 de setembro, que celebra a Independência do Brasil, o espaço vai poder ser acessado por estudantes e trabalhadores de escolas públicas da capital paulista e pelos trabalhadores da obra de restauro e suas famílias.

O museu estava fechado há nove anos, desde 2013. Sua reforma custou em torno de R$ 235 milhões. Desse total, R$ 183 milhões foram oriundos da Lei Rouanet, instrumento de fomento à cultura no Brasil.

O novo espaço tem o dobro do tamanho original e capacidade para receber até 11 exposições simultâneas. A estimativa, segundo a Agência Brasil, é de que o lugar receba de 900 mil a 1 milhão de visitantes por ano.

Novo museu

O novo espaço tem 6,8 mil metros quadrados (m²). Sua entrada é integrada ao Jardim Francês, que também foi restaurado, e, só ela, conta com bilheteria, cafeteria, loja, auditório para 200 pessoas, espaços e salas para atendimento educativo e uma sala de 900 m² para exposições temporárias.

No edifício, foram feitos reparos nos detalhes da arquitetura, incluindo a fachada, que recebeu limpeza, decapagem, recuperação dos ornamentos, aplicação de argamassa, tratamento de trincas e nova pintura.