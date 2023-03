Mulher que incendiou a casa da irmã após briga por chinelo é presa no ES

Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante após incendiar a casa da irmã no bairro Santo André, em Vitória, Espírito Santo. O caso aconteceu nesse domingo (19) após as duas brigarem por um par de chinelo. As informações são do g1.

A suspeita, identificada como Vitória Soares de Souza, fazia uso de remédio controlado e estava em tratamento para saúde mental.

Uma das irmãs, que não quis ser identificada, detalhou que a família comemorava o aniversário de um sobrinho, na frente do imóvel, antes do acidente.

A confusão começou porque Vitória, que era a irmã mais velha, pediu o chinelo emprestado. "Ela pegou o chinelo da mais nova e não quis devolver. Aí a minha irmã mais nova foi puxar o chinelo e minha irmã mais velha acabou caindo no chão", disse.

"Com isso, as outras irmãs acabaram fazendo gozação, falando 'bem feito'. A mais velha foi para cima da mais nova", acrescentou. Após este momento, Vitória subiu ao segundo andar do imóvel.

Irmã da suspeita "A gente não viu ela subindo. Ela juntou as coisas da nossa irmã mais nova em cima da cama, jogou álcool e tacou fogo".

Imóvel em chamas

Devido ao álcool, as chamas se espalharam pelo quarto e a cozinha, destruindo os cômodos.

A família perdeu as roupas da bebê e da irmã mais nova. Após o incêndio, Vitória foi levada à Delegacia Regional de Vitória e, nesta segunda-feira (20), foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de Viana (CDPV).

Em entrevista ao g1, a irmã detalhou que familiares dão apoio à mãe delas. "Minha mãe não merecia estar passando por isso. Ao mesmo tempo, me sinto mal pela minha imã, que é uma jovem, está ainda começando a vida. Não sei nem o que dizer", concluiu.