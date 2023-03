Dois policiais militares são condenados por estupro dentro de viatura em São Paulo

A Justiça Militar de São de Paulo reverteu uma decisão da mesma instituição de 2021 e condenou dois policiais militares por estupro. Os soldados Danilo de Freitas Silva e Anderson Silva da Conceição cometeram o crime contra uma mulher de 19 anos, em 2019. O caso aconteceu na Praia Grande. As informações são do g1.

A sentença foi reformulada após a Defensoria Pública recorrer à decisão que absolveu os dois agentes. Segundo a decisão anterior, proferida em junho de 2021, a vítima "não resistiu ao sexo". A Defensoria acompanhava a jovem.

O caso está sob segredo de justiça, conforme a Justiça Militar. Danilo Silva, responsável por fazer o estupro, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado. Já Anderson Conceição deverá cumprir 7 anos de reclusão em regime semiaberto por dirigir a viatura. Os militares ainda podem recorrer.

ENTENDA O CASO

Em junho de 2019, a vítima havia perdido o ônibus e se dirigiu aos policiais para pedir ajuda. Ela relatou que uma carona foi oferecido ao um terminal rodoviário.

Segundo o g1, ao aceitar a carona, os agentes desviaram o caminho e um deles sentou no banco de trás com ela, a forçando uma relação sexual sem consentimento. Conforme depoimento, a mulher só foi "liberada" após engolir o sêmen de Danilo Silva. Durante as investigações inicias, a defesa dos militares incluiu que a jovem participou de uma festa após o ocorrido.

A perícia confirmou a prática de sexo na vítima e o celular dela foi encontrado dentro da viatura.