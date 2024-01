Mulher entra em trabalho de parto e é levada de bote ao hospital durante enchente no Rio; veja video

Uma mulher grávida de nove meses entrou em trabalho de parto na madrugada deste domingo (14) em Acari, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em meio a um temporal que atingiu a cidade fluminense. Devido às fortes chuvas, a vítima precisou ser levada de bote pelo Corpo de Bombeiros até a maternidade do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, que fica no mesmo bairro.

De acordo com informações do jornal O Globo, as vias da região ficaram alagadas, impossibilitando a passagem de automóveis, incluindo uma ambulância do SAMU, que foi acionada para socorrer a gestante.

Como o veículo não conseguiu chegar até a casa da mulher, a solução foi utilizar o bote para levar a grávida ao hospital. O bebê nasceu na tarde deste domingo. Não informações sobre o estado de saúde de mãe e criança. A identidade de ambas também não foi divulgada.

As chuvas que atingem o Rio de Janeiro nas últimas horas foram suficientes para alagar ruas, avenidas e até mesmo o hospital Ronaldo Gazolla. O subsolo da unidade de saúde ficou totalmente inundado, afetando consultórios da clínica da família, sala de reunião e estacionamento. Outro ponto alagado foi a sala de estoque de produtos de limpeza e manutenção predial.

Veja também

O hospital chegou a ficar seis horas sem eletricidade, e na manhã deste domingo, recebeu a visita do secretário de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz. Segundo o titular da pasta, foi a primeira vez que a unidade de saúde passou por uma situação de alagamento.